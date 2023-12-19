أكادير: السلطات تداهم أربع مقاهي للشيشة وتحجز 153 نرجيلة

2023-12-19 / 14:22
6

أحمد وزروتي _ هبة بريس

داهمت لجنة مختلطة، مكونة من رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بأكادير وعناصرها بمعية رئيس المنطقةالحضرية المركز ومصلحة المراقبة بالشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لأكادير، داهمت أربع مقاهي بحي الداخلة متخصصة في تقديم النرجيلة ” الشيشة” لزبنائها.

وأفضت هذه المداهمة إلى حجز 153 نرجيلة تم إيداعها بالمحجز البلدي التابع للمجلس الجماعي لأكادير.

هذا وقد تم تحرير مخالفات ومحاضر قضائية في حق أرباب هذه المقاهي.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الرامية إلى محاربة ظاهرة “الشيشة” ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة.

و قد استبشرت الساكنة بهذه العملية في. إطار محاربة المظاهر غير الأخلاقية و اللاتربوية الناتجة عن انتشار مقاهي الشيشا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

الجواهري : احتياطي الذهب بالمغرب ضمن المتوسط العالمي

2023-12-19 / 23:08
Photo of فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن باجة

فاس..تأجيل محاكمة شبكة “سماسرة التجهيزات الطبية” بالمستشفى الإقليمي بن…

2023-12-19 / 22:41
Photo of ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

ضريبة السيارات 2024 .. مجانية الأداء عبر الإنترنت

2023-12-19 / 21:46
Photo of فرنسا .. انتخاب بروفيسور مغربي عضوا جديدا بالأكاديمية الوطنية للطب

فرنسا .. انتخاب بروفيسور مغربي عضوا جديدا بالأكاديمية الوطنية…

2023-12-19 / 20:32
Photo of ” العدوي ” تؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل ميثاق اللاتمركز

” العدوي ” تؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل…

2023-12-19 / 18:30
Photo of أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا هو يرجعو وليدتنا يقراو

أخنوش: “هذا ماشي وقت قانون الإضراب.. همنا الوحيد حاليا…

2023-12-19 / 18:22
Photo of تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك

تقرير المجلس الأعلى للحسابات : إحالة 18 ملفا على…

2023-12-19 / 18:15
Photo of بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض منجزات الحكومة

بناء وصيانة الطرق وتوسيع شبكة الماء والكهرباء.. أخنوش يستعرض…

2023-12-19 / 17:28
Photo of أخنوش: رصدنا أزيد من 43 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

أخنوش: رصدنا أزيد من 43 مليار درهم لتقليص الفوارق…

2023-12-19 / 17:18
Photo of وزير الفلاحة يزور تازة و يطلق عددا من المشاريع بالإقليم

وزير الفلاحة يزور تازة و يطلق عددا من المشاريع…

2023-12-19 / 17:00

‫6 تعليقات

  6. ما موقع المقاهي الموجودة فتالبرجت و المنطقة السياحية و فونتي صونابا من الاعراب ولا مك فالعرس

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق