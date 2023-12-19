وجدة.. عائلات مهاجرين وموقوفين بالجزائر يطالبون بالإفراج الفوري عن أبنائهم

2023-12-19 / 14:04
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أميمة نشار – هبة بريس

نظم في ساحة البلدية بمدينة وجدة وقفة احتجاجية لعائلات الشباب المهاجرين و الموقوفين بالجزائر.

و تأتي هذه الوقفة لمطالبة الجارة بالإفراج الفوري عن المغاربة المحتجزين في مختلف سجونها .

وأكد حسن عماري رئيس جمعية المهاجرين في وضعية صعبة أن هذه الوقفة تأتي تخليداً لليوم العالمي للمهاجر.

وناشد عماري، السلطات الجزائرية للنظر في وضعية الشباب المحتجزين لأنهم ليسو مجرمين بل مرشحين للهجرة وعاملين تم القبض عليهم بالجزائر.

و أضاف أن هذه الوقفة تم تنظيمها أيضا للتنديد بالسياسات الأوروبية في مجال الهجرة، و للتضامن مع عائلات المفقودين و المحتجزين.

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تعليق واحد

  1. من الأفضل للمغاربة الا يتزوجوا منهم لتفادي المشاكل والأزمات والضحية هم الأبناء مع الكابرنات. لاملة لهم ولادين هم ابناء ماما فرنسا.

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