الوداد الرياضي يواجه سيمبا في أول اختبار للبنزرتي

يخوض الوداد الرياضي، يومه الثلاثاء، منعطفا “حاسما” في مساره ضمن دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا على سيمبا التنزاني، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويسعى الفريق الأحمر للعودة بانتصار “ثمين” من قلب أرض السلام في تنزانيا، للابقاء على حظوظه في التأهل ضمن المجموعة الثانية.

وستكون مواجهة اليوم الأولى للمدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي عوض عادل رمزي، في رابع تجاربه التدريبية رفقة الفريق الأحمر.

هذا وسيغيب عن المُباراة المذكورة، كل من عميد الفريق، يحيى جبران بداعي الإيقاف، والمُدافع أمين وفرحان والمُهاجم الليبي حمدو الهوني بسبب الإصابة.

وسيقود الحكم الغابوني بيير غيسلان أتشو المواجهة، بمساعدة مواطنيه ديالو بوريس مارلايس، وسانتوميان أبلميرو، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع إلى تانكي باتريس.

ويحتل الوداد الرياضي المركز الثالث، بـ3 نقاط، فيما يتواجد سيمبا التنزاني في الصف الأخير برصيد نقطتين فقط، علما أن أسيك ميموزا يتربع على صدارة المجموعة بـ7 نقاط، فيما يأتي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في المركز الثاني بـ4 نقاط.

ويحل الوداد الرياضي، ضيفا على سيمبا التنزاني، يومه الثلاثاء، في دار السلام، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال (14:00 غرينيتش+1).

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