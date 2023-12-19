وفد جامعي يسبق المنتخب لكوت ديفوار للوقوف على آخر الترتيبات

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيفاد مسؤولين إداريين إلى مدينة سان بيدرو بكوت ديفوار , للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بإقامة المنتخب الوطني وملاعب التداريب ووسائل النقل, وذلك قبل حلول الفريق الوطني بها للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم.

وستعمل هذه اللجنة الجامعية على كل التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق الوطني الذي سيقيم بفندق ” صوفيا” الذي هو في ملكية إحدى السيدات المغربيات بمدينة سان بيدرو والذي خضع لإعادة الهيكلة ليكون في المستوى المطلوب، بعد أن كانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد وضعت رهن إشارة اسود الأطلس إقامات سكنية, رفضها وليد الركراكي لكونها تفتقر لكل المواصفات المطلوبة.

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