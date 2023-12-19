برنامج مباريات المحترفين المغاربة لليوم الثلاثاء

برنامج مباريات المحترفين المغاربة لليوم الثلاثاء

2023-12-19 / 13:06
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يتواصل حظور المحترفين المغاربة مع فرقهم، من خلال مشاركهم في مباريات قوية في مختلف الدوريات.
وإليكم برنامج المحترفين المغاربة اليوم الثلاثاء:

• بطولة إسبانيا (الدورة 18)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 19: رايو فايكانو – فالنسيا (أملاح)
س 21.30: غرناطة – إشبيلية (النصيري)

• كأس عصبة انجلترا (ربع النهائي)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 21: ليفربول – ويست هام

• البطولة الألمانية (الدورة 16)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 20.30: بروسيا دورتموند – ماينز (برقوق)

• كأس هولندا (الدور الثاني)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 20: سباكينبورك – إكسيلسيور (دريوش – اليعقوبي)

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