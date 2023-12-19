برنامج مباريات المحترفين المغاربة لليوم الثلاثاء
يتواصل حظور المحترفين المغاربة مع فرقهم، من خلال مشاركهم في مباريات قوية في مختلف الدوريات.
وإليكم برنامج المحترفين المغاربة اليوم الثلاثاء:
• بطولة إسبانيا (الدورة 18)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 19: رايو فايكانو – فالنسيا (أملاح)
س 21.30: غرناطة – إشبيلية (النصيري)
• كأس عصبة انجلترا (ربع النهائي)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 21: ليفربول – ويست هام
• البطولة الألمانية (الدورة 16)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 20.30: بروسيا دورتموند – ماينز (برقوق)
• كأس هولندا (الدور الثاني)
ـ الثلاثاء 19 دجنبر
س 20: سباكينبورك – إكسيلسيور (دريوش – اليعقوبي)