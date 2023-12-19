موازاة و ذكرى رحيل محمد البسطاوي..هكذا تفاعلت أسرته مع هذا الحدث الأليم

2023-12-19 / 13:36
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا وذكرى رحيل وحش الشاشة المغربية الفنان القدير محمد البسطاوي،حرص كل من أبنائه هاشم وأسامة البسطاوي و كذا زوجته سعاد النجار على تقاسم ذكرى هذا الحدث الأليم مع متابعيهم بمنصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان أسامة البسطاوي صورة لوالده الراحل عبر حائطه الفايسبوكي، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”اليوم ذكرى رحيل الوالد رحمه الله، الله يرحمنا جميعا”.

وبدورها، نشرت أرملته الفنانة المغربية سعاد النجار مقطع فيديو يتضمن مجموعة من صوره، معلقة عليه :”ذكرى وفاة حبيب الروح والقلب الله يرحمو ويجعل مثواه جنة الفردوس هو وجميع المسلمين والمسلمات”.

وأيضا كتب الفنان المغربي المعتزل هاشم البسطاوي تدوينة مطولة عبر خاصية القصص القصيرة جاءت كالتالي:“بحال هاد النهار مشا عند أرحم الراحمين، أسال الله التبات لأدعو معك ومع نفسي وجميع المسلمين والله يرزقني الصدق.”

وواصل قائلا:“أنا على يقين أنك راض على ما أنا عليه لأنك رأيت الحق الآن..الله يرحمو ويرحم أمة محمد..دائما أتذكر الآية التي كنت ترددها دائما “ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا”.

وجدير بالذكر، أن الفنان محمد البسطاوي غادر إلى دار البقاء عام 2014، عن عمر ناهز ال 60 عاما بالمستشفى العسكري بالرباط.

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