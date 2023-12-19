صراعات داخلية واتهامات ب”الخيانة” و”الابتزاز”.. هل تعرقل “التنسيقيات” إنهاء أزمة التعليم؟
هبة بريس ـ سلمى السلاوي
تشهد الساحة التعليمية، منذ حوالي 3 أشهر، حالة من الاحتقان، بسبب احتجاجات واضرابات رجال ونساء التعليم، رفضا للنظام الأساسي الجديد، ومطالبين بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
وعقدت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عددا من الاجتماعات واللقاءات المكوكية، لإيجاد حل للأزمة وضمان عودة الأساتذة لأقسامهم بشكل سريع ومستعجل.
لقاءات الحكومة والنقابات، أفرزت عددا من الاتفاقات وفي مقدمتها تجميد النظام الأساسي الجديد أفق تعديله، وزيادة مبلغ 1500 درهما في أجور الشغيلة التعليمية.
اتفاق الحكومة والنقابات، قوبل بالرفض من قبل التنسيقيات التي طالبت بضرورة اشراكها في الحوار والنقاش من جهة، وبرفضها لمضامين اتفاق 10 دجنبر من جهة أخرى.
البكوري: التنسيقيات تمارس “الابتزاز” والحكومة مطالبة بتكثيف العمل مع النقابات
اتهم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، التنسيقيات بممارسة الابتزاز، مطالبا بمحاصرة “المد غير المفهوم” لهذه الظاهرة التي أصبحت ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس.
وعبر البكوري في تدخله داخل جلسة عمومية عقدت بالغرفة الثانية، عن رفضه ل”ابتزاز التنسيقيات” التي تستغل وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية، داعيا الى ضرورة العمل لوقف هذا النزيف الذي طال العمل السياسي والنقابي.
وطالب البرلماني التجمعي، الحكومة بالتدخل من موقعها كسلطة تنفيذية لتكثيف العمل مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفق ما تقتضيه مسؤولياتها وجديتها من أجل إعادة الهيبة والثقة للعمل النقابي.
لشكر: “لانشرع للمصالح الفئوية.. ومن حاول إضعاف النقابات معروف”
من جهته، انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحركات التنسيقيات التعليمية.
وقال لشكر، في الندوة الصحافية التي تلت اللقاء المشترك المنعقد بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، يوم الجمعة، ” لا نشرع للمصالح الفئوية.. ومصلحة الوطن هي التي تهمنا”.
وأضاف القيادي الاتحادي قائلا: “إيلا بغيتو نديرو تنسيقيات حراس العمارات والخاصة بالفراشة وتنسيقيات العمارات، حينها يمكننا ملء الشارع بالمطالب الفئوية”.
واسترسل: “من عمل على إضعاف النقابات والأحزاب معروف، ومن قوّى الإطارات غير القانونية وغير المؤسساتية للقضاء على العمل النقابي معروف”، داعيا الحكومة الى “تحمل مسؤوليتها، وعدم ترك المجتمع للعدمية لأن ذلك سيكون كارثة” وفق قوله
اتهامات بالخيانة و”بيع الماتش” بين أعضاء التنسيقيات وخلافات داخلية
تسبب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن الإضراب عن العمل ليومين خلال الأسبوع الجاري، في تفجر خلافات كبيرة بين الأساتذة.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ نشره مساء أمس الأحد عن إضراب ليومين، في حين قررت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، عن إضراب لمدة 4 أيام.
وفي هذا الصدد، تفجرت خلافات واتهامات بـ”الخيانة” و”بيع الماتش” بين التنسيقيات، كما أعلن عدد من المنتمين للتنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استقالتهم.
الحكومة تمضي في اتفاقاتها مع النقابات وتغلق باب الحوار مع الـFNE
استأنفت اللجنة الوزارية الثلاثية، أمس الإثنين، لقاءها مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر.
الطرفان، اتفقا على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي، مع سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة
واتفقت اللجنة الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على التنصيص على مصطلح “الموظفين بدلا من مصطلح “الموارد البشرية”، تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، في أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، تحديد ساعات العمل للأطر وفق الساعات الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي وحسب المهام، تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9.
من جهة أخرى، أغلقت الحكومة باب الحوار مع الـFNE، على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وأمام هذا المستجد، قررت الـFNE تمديد الاضراب ليشمل أربعة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء، بدل يومين اللذين سبقا الإعلان عنهما سابقا.
السحيمي: “توقف الإضراب رهين بسحب النظام الأساسي وإشراك التنسيقيات في حوار جاد ومسؤول”
أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على أن تعليق الإضرابات والعودة الى الأقسام رهين باشراك التنسيقيات في حوار جاد ومسؤول، وكذا سحب القانون الأساسي الجديد وتسوية الملفات العالقة.
واعتبر السحيمي، في حوار سابق مع هبة بريس، أن الحكومة أقصت الأطراف المعنية بالملف من الحوار، مقابل استدعاء جهات “النقابات” تعد جزءا من هذه الأزمة، واصفا الوضعية التي آلت اليها الساحة التعليمية ب”المؤسفة”، ومشددا على ضرورة اشراك الفاعلين الميدانيين المشاركين في الاحتجاجات في الحوار لإيجاد حلول نهائية للأزمة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
19 تعليقات
كل ما أقوله هو أن التعليم أصبح لايطاق في المغرب أبناؤنا اصبحوا يشكلون خطر على الوالدين وذالك راجع إلى انحرافهم في تناول المخذرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها والمسؤول الوحيد هو الأساتذة همهم مصلحتهم فوق كل شيء وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
هذه الاضرابات المتواصلة أصبحت لا تطاق حيث ستؤدي بابنائنا إلى كارثة لاتحمد عقباها وستندمون على ماتفعلون.
إنه استهتار ولعب بمستقبل ابنائنا وبناتنا الأجيال الصاعدة ما كفايا استنهار بنفسية التلميذ حسبنا الله ونعم الوكيل.
نحن كأباء وامهات ضد هذه الاضرابات المتواصلة التي ستؤدي بابنائنا إلى التهلكة والضياع والتشرد أرجوكم انقذوا ما بقي إنقاذه إن ابنائنا وبناتنا بالفعل اصبحوا عرضة لشارع..
يجب على الحكومة أن تقبل بإسقاط النظام الأساسي من أجل حماية التلاميذ من الضياع والتشرد أرجوكم يجب ان تضع حدا لهذه الاضرابات المتواصلة لأن الوضع اصبح لايبشر بالخير ولكم واسع النظر.
Une scene de chaos et de desordre e entre ces Tenskyates , qui ont poussecomme des champignons , et chacune veut dominer l’autre sur la scene ! Chacune a ses reclamations et ses revendications a satisfaire ! D’autre oart certains de ses Tensikyates ont des revendications qui parfois semblent du domaine du reve !
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والابتزازات والاستغلال الوضع من أجل مصلحتهم ، الأساتذة همهم الوحيد هو المال بأي وجه كان حتى وإن كان الضحية التلميذ حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للخروج من هذه البوابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار صائب يرضي الجميع.
نطالب الحكومة بأمر الأساتذة بالجوع إلى اقسامهم في أسرع وقت ممكن مع إيجاد حلول مناسبة لكل الطرفين وضبط النفس.
اليوم اثبتت التنسيقيات كلها انها على كلمة سواء في مواجهة الاعيب وتماطل الحكومة في تلبية الملف المطلبي وعلى راسه سحب هذا النظام .والمقال يدخل في داءرة التشويش وخلط الاوراق
تنسيقيات طيابات الحمام التلاميد في مستوى الاعدادي لايعرفون تركيب جملة مفيدة ولا يعرفون جدول الضرب بل الاكثر من دلك الكثير من هؤلاء الاساتدة هم انفسهم لايعرفون تركيب جملة مفيدة اثناء حديثهم للراي العام الوطني بئس منه زمن رديء الى اقصى الحدود .مع احترامي وتقديري لاسرة التعليم المخلصة والجادة اما بعض الحثالة فلا يستحقون درهم واحد في اليوم
اصبح كل من هب ودب وريد الراحة والاستجمام واخد اجر ذون العمل يسارع الزمن لتاسيس تنسيقية .التنسيقيات لا سند قانوني لها هي من دمرت قطاع التعليم اغلب اعضاءها من النهج الديموقراطي و العدل والاحسان يستغلون التلاميذ في ابشع صورة للانتهازية ان الوان لتفعيل مسطرة الطرد مع المتابعة القضائية .اغلب اطر التنسيقيات لا ضمير و لا اخلاق لهم يميلون الى العنف و فرض الراي الواحد تجدهم نهارا يحتجون بالشارع العام ومساءا الهرولة كالمجانين لجني تمار الساعات الاضافية التي ارتفع سعرها الى مستويات قياسية
مهزلة يشارك فيها الجميع بمن فيهم الاولياء خصوصا الذين ساندوا الاساتذة دون ضوابط ودون معرفة خلفية هذه التنسيقيات التي دافعت عن الاساتذة وهي على علم ان فيهم من لا يستحق هذه المهنة اصلا فما بالك بتحقيق مطالب ومكاسب اخرى هو ليس اهلا لها لا تنكروا هذه الحقيقة معشر الاساتذة
لا أحد يتكلم عن التلميذ واصلاح المناهج الدراسيه.الزبادة في الأجور….. الزيادة…. الإضراب…..الى متى…؟
واعتبار منه بدا تطبيق سياسة فرق تسود لضرب الاجماع على الاضراب من الداخل ولكن هيهات انها فقط البداية
نطلب من الاحزاب السياسية والنواب البرلمانيين والمستشارين التدخل لردك هؤلاء التنسيقيات من العبث الذي دمر أبناءنا واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن الإضراب الغير المبرر
أزمة التعليم أزمة بنيوية وهيكلية تتطلب تغيير المنظومة و مناهج التدريس كلها وخلق مناخ للتعليم يتوافق مع سوق الشغل بأيدي عاملة مؤهلة وقادرة على العطاء والرفع من المردودية. وهذا يتطلب كفاءات لتسيير القطاع. أما ان اتي بوزير مهندس خريج مدرسة القناطر ونقول له انهظ بالتعليم من سباته. اقول التعليم ليس بقنطرة او مختبر للتجارب.و ان اسمر الحال على ماهو عليه فانتظر الساعة لا محالة. اثقوا الله في وطنكم
يجب على الحكومة الكف عن التلاعب الابتزازي بملفات التعليم،لحساب المصالح الاقتصاديةوالسياسية.ويجب أن تتحمل مسؤولياتها في أن يتحول هذا الاحتقان،إلى مواجهة،لاتحمد عقباهاب،بين الاساتذةوالتلاميذ الضحايا الأكبر،،وأوليائهم المصدومين.ففي ذلك خطر جسيم على الوطن و من يتاجرون و يرتزقون بمصالحه و قيمه العليا.فأوبوا إلى رشدكم معشر المسؤولين!!
وجب الزج بجميع أعضاء التنسيقات في السجن ليكونوا عبرة للآخرين لأنهم لا وطنية لديهم.