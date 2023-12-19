الحكومة تمول صندوق الاستثمارات بأكثر من 15 مليار درهم لتشجيع المقاولات المغربية

2023-12-19 / 11:19
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هبة بريس ـ اقتصاد 

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لتشجيع الاقتصاد و الاسثتمار، حيث أنها ساهمت في صندوق محمد السادس للاسثتمارات بحوالي 15 مليار درهم.

و في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام ممثلي الأمة بأن الحكومة مولت الصندوق السالف الذكر بـ 15 مليار درهم، لتشجيع الاسثتمار في عدد من القطاعات كالصناعة و الفلاحة و الخدمات و السياحة.

و أضافت نادية فتاح العلوي أن الحكومة الحالية تسعى إلى جلب مستثمرين آخرين مؤسساتيين من داخل المغرب وخارجه لجمع تمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم.

و تجدر الإشارة إلى أن صندوق محمد السادس للاسثتمارات قد أطلق في ماي الماضي طلبا لإبداء الاهتمام قصد اختيار شركات تدبير وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، وفقا لأحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث الصندوق.

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