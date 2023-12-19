الجازولي: “المستثمرين كيواجهو بعض الصعوبات و الحكومة ملتزمة بتبسيط المساطر”

2023-12-19 / 10:38
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هبة بريس ـ الرباط

أكد محسن الجزولي – الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن ميثاق الاستثمار الجديد، يؤكد التزام الحكومة بمواصلة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

واعترف الجازولي في معرض أجوبته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن المستثمرين يواجهون بعض الصعوبات، مشيرا الى أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة دقيقة، وفق مقاربة جديدة تعتمد على “مسار المستثمر”، بالتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.

وستساهم هذه المقاربة، يضيف الوزير، فيتسريع تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات، ومنها: طلب المعلومات، وطلب الحصول على التراخيص حسب طبيعة المشروع الاستثماري.

ولتسهيل عملية الاستثمار، يفيد الجازولي، قامت الحكومة بتبسيط 22 مسطرة إدارية تهم مقبولية المشاريع ، وتراخيص التخطيط العمراني، والولوج إلى العقار، والاستغلال، أي تخفيض 45٪ من الوثائق المطلوبة من حاملي المشاريع؛ بالإضافة، لتسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ونشر 4 مراسيم تطبيقية، تهم آجال إصدار الوثائق اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية؛ كما أن تبادل الوثائق والمعلومات بين الإدارات، في طور التفعيل. يؤكد الوزير

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