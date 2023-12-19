للمغاربة الراغبين في الهجرة.. كندا تبحث عن توظيف آلاف الممرضين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نقص و خصاص كبير في الموارد البشرية المؤهلة تشهده دور الرعاية الصحية في كندا و خاصة بمنطقة كيبيك، حيث بات الأمر يرهق سلطات كندا التي أطلقت حملة توظيف كبيرة.

و في هذا الصدد، قررت سلطات كيبك الاستعانة بخبرات الدول التي يتقن مواطنيها اللغة الفرنسية و في مقدمتها المغرب، من خلال توظيف أكثر من ألف موظف في قطاع الصحة و بالأخص في وظيفة التمريض.

و وضعت سلطات كيبيك ميزانية تقدر ب 64 مليون دولار لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية خاصة مع ارتفاع معدلات الشيخوخة بالمنطقة، مما فرض عليها اللجوء لدول أخرى كالمغرب بحثا عن الممرضات و الممرضين.

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