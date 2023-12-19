إحباط ثلاث محاولات للهجرة السرية و توقيف عدد من “الحراكة” بعرض البحر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب نهاية السنة، تتضاعف محاولات الهجرة السرية و ركوب قوارب الموت الأمر الذي يدفع السلطات المغربية لتكثيف الجهود و مراقبة السواحل بشكل أكبر.

و في هذا الصدد، تمكنت عناصر البحرية الملكية بتنسيق مع عناصر الدرك و القوات المساعدة من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير النظامية و توقيف عدد من “الحراكة” بعرض البحر.

و همت العمليات الثلاث و التي أتت في توقيت متقارب ثلاث مناطق بجنوب المملكة، و بالضبط في الشريط الساحلي المتاخم لمدينة كلميم، حيث تم توقيف أكثر من 80 شخص من جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء.

كما حجزت المصالح ذاتها زوارق مطاطية وكمية من البنزين ومعدات تستعمل في عمليات الإبحار والإنقاذ، و قد تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة لكشف أفراد الشبكة المتخصصة في تسهيل عملية الهجرة بطرق غير قانونية.

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