الدوري الإسباني.. جيرونا يفوز على ألافيس ويستعيد الصدارة

الدوري الإسباني.. جيرونا يفوز على ألافيس ويستعيد الصدارة

2023-12-18 / 23:42
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استعاد جيرونا صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد، بفوزه الكبير على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (3-0) اليوم الإثنين في آخر مواجهات الجولة الـ17 من الليجا.

وعلى ملعب مونتيليفي البلدي في جيرونا، تقمص المهاجم الأوكراني الشاب أرتيم دوفبيك دور البطولة في انتصار الفريق الكتالوني، بعد أن تكفل بتسجيل هدفين في الدقيقتين 23 و59 (الأخير من ركلة جزاء).

بينما سجل كريستيان بورتو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وبانتصاره الثالث على التوالي، الرابع في آخر 5 مباريات، يواصل جيرونا سلسلة نتائجه المبهرة هذا الموسم، ويستعيد صدارة الترتيب بـ44 نقطة، من الريال، صاحب الـ42 نقطة، الذي دك شباك ضيفه فياريال بنتيجة (4-1) أمس الأحد.

بينما تجرع الفريق الباسكي خسارته الثالثة في آخر 5 جولات، منها 2 على التوالي، والتاسعة منذ بداية الموسم.

وتجمد رصيد ألافيس عند 16 نقطة يحتل بها المرتبة الـ13.

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