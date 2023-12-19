طقس الثلاثاء.. برد قارس و صقيع بمختلف ربوع المملكة

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد مع تكون صقيع محليا أو ما يسمى بالجريحة، فوق كل من المناطق الجبلية، والهضاب، والمنطقة الشرقية، والجنوب – الشرقي للبلاد، والسهول الشمالية والوسطى وشمال – شرق الأقاليم الجنوبية وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة، فوق المنطقة الشرقية خلال الصباح.

وسيلاحظ أيضا تشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب كل من الأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية وستكون مصحوبة بتناثر حبات من الرمال محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، مابين 06- و01 درجة بالهضاب العليا الشرقية، والأطلس وسفوحه الجنوبية الشرقية، ومابين 00 و06 درجات بالريف، والمناطق الداخلية، والمنطقة الشرقية، وأقصى الجنوب – الشرقي، والشمال – الشرقي للأقاليم الجنوبية، و ستكون مابين 06 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع قليلا بالمناطق الشرقية ولن تتغير كثيرا بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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