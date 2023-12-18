أوزين لهبة بريس: سنعقد مجلسنا الوطني بمدينة الداخلة

2023-12-18 / 23:49
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس_ م منفلوطي

قال محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن حزبه اختار مدينة الداخلة حاضرة وادي الذهب من أجل احتضان الدورة الثانية لمجلسه الوطني في 23 من دجنبر الجاري، واصفا إياه بالاختيار النابع من قناعات اختمرت وترسخت لدى الحزب، في سياق الدينامية الجديدة والمتجددة التي يعرفها منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر، تلك الدينامية المبنية على الجرأة والوضوح في الخطاب والممارسة.

وأضاف أوزين في اتصال بهبة بريس، أن الداخلة كباقي مدن الأقاليم الجنوبية، وعلاوة على كونها قلعة من القلاع التاريخية للحركة الشعبية، هي مدينة مغربية الانتماء والتاريخ والبيعة، مثلها مثل طنجة ووجدة ومراكش وأحفير وأزرو، وبالتالي من حقها كجوهرة للأطلسي أن تحتضن استحقاقا حزبيا وطنيا. فوفق الرؤية المتجددة للحركة الشعبية، عقدنا العزم على أن نكون في طليعة العاملين على التنزيل الفعلي لخيار الجهوية المتقدمة.

وشدد أوزين أن تنظيم دورة المجلس الوطني بالداخلة هو رسالة للعالم بأن ” الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه” ليس مجرد شعار، بل هو واقع ملموس، يتجسد في تلك العروة الوثقى التي تجمع المغاربة من طنجة إلى الكويرة.

وأردف أوزين بالقول بأن اختيار الداخلة هو أيضا إشارة قوية إلى العالم بأن المغاربة عيل صبرهم على تحمل الصوت النشاز للجارة الشرقية منذ قرابة نصف قرن، وبأنه حان الآوان للجهر بالحقيقة الساطعة والصادحة: من الداخلة يسطع صوت الوحدة، وحدة مغرب قوي وموحد، اعتمد خيار الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية من أجل تنمية متواصلة .

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