انعقاد النسخة السادسة للمنتدى العربي-الروسي بمراكش

هبة بريس _ الرباط

يحتضن المغرب يوم الأربعاء 20 دجنبر بمراكش، النسخة السادسة من منتدى التعاون (روسيا- العالم العربي).

وينعقد هذا الاجتماع ذو الطابع الإقليمي، على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009.

وتم اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة المنصرمة التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 2019.

وتم تأجيل انعقاد المنتدى عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر الوبائية المرتبطية بجائحة كوفيد-19.

وبطلب من الجامعة العربية، يحتضن المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى.

وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بالفيدرالية الروسية، تم الاتفاق على أن تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة. وستكون المشاركة مفتوحة أيضا في وجه الوفود الوزارية.

وستركز المناقشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي، وذلك وفقا للممارسات الجاري بها العمل.

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