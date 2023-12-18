حاليلوزيتش يعود بتصريحات مثيرة بشأن تجربته مع المنتخب المغربي

عاد الناخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيش بتصريحات مثيرة بشأن تجربته مع المنتخب الوطني المغربي.

وقال المدرب البوسني في تصريحات نقلتها قناة “الحياة” المصرية: “تجربتي الأخيرة مع المنتخب المغربي كانت حزينة، وفرضت علي البقاء هادئا”.

وأضاف: “لقد قضيت عدة سنوات بعيدا عن عائلتي، وأنا حاليا في إجازة معهم”.

وتابع: “توصلت سابقا بعدد من العروض، لكن في الوقت الحالي أركز فقط على قضاء وقت ممتع مع عائلتي بعيدا عن ضغط المباريات”.

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