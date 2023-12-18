حاليلوزيتش يعود بتصريحات مثيرة بشأن تجربته مع المنتخب المغربي

حاليلوزيتش يعود بتصريحات مثيرة بشأن تجربته مع المنتخب المغربي

2023-12-18 / 22:17
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عاد الناخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيش بتصريحات مثيرة بشأن تجربته مع المنتخب الوطني المغربي.

وقال المدرب البوسني في تصريحات نقلتها قناة “الحياة” المصرية: “تجربتي الأخيرة مع المنتخب المغربي كانت حزينة، وفرضت علي البقاء هادئا”.

وأضاف: “لقد قضيت عدة سنوات بعيدا عن عائلتي، وأنا حاليا في إجازة معهم”.

وتابع: “توصلت سابقا بعدد من العروض، لكن في الوقت الحالي أركز فقط على قضاء وقت ممتع مع عائلتي بعيدا عن ضغط المباريات”.

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