مونديال الأندية.. الأهلي المصري يفشل في تكرار إنجاز الرجاء الرياضي

مونديال الأندية.. الأهلي المصري يفشل في تكرار إنجاز الرجاء الرياضي

2023-12-18 / 22:56
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فشل فريق الأهلي المصري في تكرار إنجاز الرجاء الرياضي في كأس العالم للأندية بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، اليوم الاثنين، ضمن لقاءات دور النصف.

وعجز الفريق المصري عن بلوغ النهائي للمرة الرابعة، ليفشل بذلك في تكرار إنجاز الرياضي باعتباره أول فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وثاني فريق أفريقي يصل إلى هذا الدوري بعد مازيمبي الكونغولي.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي كان قد بلغ نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013 قبل أن ينهزم أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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