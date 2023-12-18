الخارجية الفرنسية: سننقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

2023-12-18 / 23:10
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، عن عزمها نقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت كولونا: “إن فرنسا سلمت بالفعل أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية.

وأضافت: “يمكنني أن أعلن أننا سنقوم بتسليم 700 طن من المساعدات الإضافية في أقرب وقت ممكن”.

في وقت سابق، أكد مدير مستشفى الأقصى، إياد أبو زهار، أن روسيا أول بلد أرسل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أبو زهار في مقابلة مع “RT”: “أول مساعدات دخلت معبر رفح إلى غزة، كانت المساعدات الروسية، وكانت سخية جدا، كنا نفتقر لأدوات مهمة جدا في العمليات، والحمد لله توفرت لنا، وأنا قمت بالإشارة إلى هذه المساعدات من خلال غرف العمليات، وشكرنا روسيا حكومة وشعبا وقيادة على هذا التبرع السخي”.

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