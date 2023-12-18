عاجل..بعد اغلاق باب الحوار ..FNE تمدد الاضراب لأربعة أيام بدل يومين

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن نقابة FNE، قررت تمديد الاضراب ليشمل أربعة أيام ابتداء من غد الثلاثاء، بدل يومين اللذين سبقا الإعلان عنهما سابقا.

جاء ذلك على خلفية اغلاق باب الحوار الذي اتخذته الحكومة في مواجهة النقابة المذكورة، ذلك ما أكده عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني لنقابة التعليم FNE على صفحته الفايسبوكية، حيث قال إن الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وبهذا القرار، تكون نقابة FNE، قد التحقت بركب التنسيق الوطني لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 ، 20 ، 21 و 22 دجنبر 2023 تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp