عاجل..بعد اغلاق باب الحوار ..FNE تمدد الاضراب لأربعة أيام بدل يومين

2023-12-18 / 22:52
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن نقابة FNE، قررت تمديد الاضراب ليشمل أربعة أيام ابتداء من غد الثلاثاء، بدل يومين اللذين سبقا الإعلان عنهما سابقا.

جاء ذلك على خلفية اغلاق باب الحوار الذي اتخذته الحكومة في مواجهة النقابة المذكورة، ذلك ما أكده عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني لنقابة التعليم FNE على صفحته الفايسبوكية، حيث قال إن الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وبهذا القرار، تكون نقابة FNE، قد التحقت بركب التنسيق الوطني لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 ، 20 ، 21 و 22 دجنبر 2023 تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.

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‫10 تعليقات

  6. على الدولة ألا تترك هؤلاء يعبثون بمصير آلاف التلاميذ وان تقوم بدورها من أجل حماية التلميذ

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  9. ليس كل العتاب على الأساتذة العتاب على الوزراء الذي وجبت اقالتهم جميعا الاستهتار المواطن لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

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