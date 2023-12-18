عاجل..بعد اغلاق باب الحوار ..FNE تمدد الاضراب لأربعة أيام بدل يومين
هبة بريس _ الرباط
هبة بريس_ الرباط
علمت هبة بريس من مصادرها، أن نقابة FNE، قررت تمديد الاضراب ليشمل أربعة أيام ابتداء من غد الثلاثاء، بدل يومين اللذين سبقا الإعلان عنهما سابقا.
جاء ذلك على خلفية اغلاق باب الحوار الذي اتخذته الحكومة في مواجهة النقابة المذكورة، ذلك ما أكده عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني لنقابة التعليم FNE على صفحته الفايسبوكية، حيث قال إن الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وبهذا القرار، تكون نقابة FNE، قد التحقت بركب التنسيق الوطني لخوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 ، 20 ، 21 و 22 دجنبر 2023 تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
Hadchy rah bzzf li kaydiro
Wa khasehom yediro chi 7el m3ahom
Les élèves homa li day3in f hadchi
Awdi ghi urej3o l khedmthom hsen lihom
على الدولة ألا تترك هؤلاء يعبثون بمصير آلاف التلاميذ وان تقوم بدورها من أجل حماية التلميذ
لولد شي ولد يكد بيه مشي الدولة بقا تجيبلكم الحليب
الدولة تتريث لكن ثقتنا فيها كبيرة غادي تربيهم إن شاء الله.
ليس كل العتاب على الأساتذة العتاب على الوزراء الذي وجبت اقالتهم جميعا الاستهتار المواطن لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
المرجو التعاقد مع شغيلة اجنية كمصر والسودان متلا