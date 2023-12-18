عاجل…الحكومة تغلق باب الحوار مع نقابة FNE لهذا السبب

2023-12-18 / 22:23
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هبة بريس _ الرباط

أكد عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني لنقابة التعليم FNE، أن الحكومة أغلقت باب استكمال الحوار على خلفية استمرار دعوتها للإضراب يومي الخميس والجمعة المقبلين.

هذا وكانت اللجنة الوزارية قد قدمت على أنظار نقابة fne وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم عرضا جديدا بهدف وضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.

وقد تضمن العرض الجديد النقط التالية:

1- سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من 18/12/2023.

2- استرجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الاقسام.

3- تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.

4- تمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد

5- خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد

6- حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.

7- الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي

8- تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة.

9- خارج السلم باثر رجعي مالي.

10- الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا.

وأضافت ذات المصادر، أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، وفور انتهاء الاجتماع عقدت مجلسها الوطني مع مناضليها عن بعد لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به اللجنة الوزارية، حيث قررت بعد ذلك خوض اضراب ليومي الخميس والجمعة المقبلين، وهو القرار الذي لربما جعل الحكومة تغلق الحكومة مع النقابة المذكورة.

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‫9 تعليقات

  3. نقابة لفنو اعدمت نفسها بمطالبتها خوضالإضراب يومي الخميس والجمعة ولم تبال بطلب اليد الممدودة التي طالبت بها الحكومة ومعها وزارة. التعليم. انه التعنت

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  6. والله العظيم إلى الحكومة أصبحت مذلولة امام هؤلاء
    عيات دير معاهم الحلول و والو
    حان وقت الزرواطة و العصى و القرعة
    لي ماعاجبوش التعاقد علاش قبل بيه النهار الأول؟
    عطى الله الخدامي
    الأساتذة ديال آخر الزمان أصبحوا مكروهين

    رد

  7. نقابة FNE ابانت عن مسارها الهاوي في العمل النقابي وحكمت على نفسها بالافلاس السياسي فبعد ان اتيحت لها الفرصة لاعادة الاعتبار المفقود مستغلة مطية التنسيقيات وكانت ستحضى بالسبق في حلحلة المشكل وشرف انقاد الموسم الدراسي تمادى افرادها في ركوب حصان الهوايةوفوتوا علىنفسهم اكتساب المشروعية النضالية.

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  9. الله إعطيهم الصحة الاساتذة كانو واكلين الدق ومساكن صابرين وساكنين و الوزارة جبدات المشكل لراسها. راهادوك اساتذة النخبة ديال الشعب الناس واعية وعارفا شكادير . ها القانون الاساسي ها الاقتطاعات ه تامرة الكحلة. الاضراب ثم الاضراب حتى ياخدو حقهم الصراحة مهلوكين و مقصحين بزاااااف يجب محاسبة الوزارة لي دارت هاد المشكل ماشي الاساتذة لك الله يا وطني عندما يغديقون بالمال على الشيخات و المغنيين و يضرب الاستاذ فانتظر الساعة

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