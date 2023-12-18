برشلونة يستهدف موهبة جديدة من السويد

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع لاعب شاب جديد خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف ضم موهبة سويدية، تدعى مومودو سونكو، لاعب هاكن السويدي.

ويعتبر سونكو (18 عاما) لاعبا استثنائيا، وتألق في الدوري السويدي الممتاز هذا الموسم، مسجلا 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يعتبر سونكو رهانا كبيرا للمستقبل، كما أن قيمته السوقية تبلغ 4 ملايين يورو، ولديه أيضا شرط جزائي بقيمة 9 ملايين يورو.

ويمتد عقد سونكو مع هاكن حتى يونيو/حزيران 2025، لكن فريقه السويدي يرغب في بيعه مقابل رسوم قياسية.

وسينضم سونكو إلى قائمة الأهداف الشابة لبرشلونة، مثل مواطنه السويدي لوكاس بيرجفال ولاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيشيفيري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp