إلتماس 10 أشهر سجنا موقوف النفاذ للاعب الجزائري عطال

هبة بريس

التمس المدعي العام لمحكمة نيس جنوبي فرنسا، معاقبة اللاعب الجزائري يوسف عطال بالسجن موقوف النفاذ لمدة 10 أشهر، على خلفية اتهامه بالكراهية بسبب مشاركته فيديو للداعية الفلسطيني محمود حسنات فيه دعاء على اليهود.

وجاء في طلبات ممثلة النيابة خلال محاكمة اللاعب، تسليط عقوبة 10 أشهر سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45000 يورو مع نشر قرار المحكمة على صفحة انستغرام الخاصة باللاعب لمدة شهر كامل.

وذكرت المدعية في مرافعتها أن الفيديو الذي نشره عطال كان عنيفًا للغاية، وكان من الواضح أنه يروج للعنف ضد الإسرائيليين، على حد قولها.

وأوضحت أن “للكلمات وزن ونشر هذا النوع من الرسائل يؤدي إلى أعمال عنف حقيقية تسببت بالفعل في حزن فرنسا ودول أخرى بأكملها”.

وقالت الداعية حسنات “هذا ليس إماما معتدلًا. على عكس ما سمعته مرارا وتكرارا، لم يتم ذكر السلام في هذه الفيديو في أي وقت”.

وأبرزت أن اللاعب نشر الفيديو مع رسالة “فلسطين حرة” ووشاح باللون الفلسطيني، “في سياق يعرفه عطال جيدا”.

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