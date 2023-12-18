أوضاع النساء بغزة.. نساء مغربيات تُراسلن “غوتيريش”

هبة بريس _الرباط

استقبلت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، نتالي فوستيه، اليوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، بمقر المنظمة بالرباط، منظمات نسائية مغربية مدنية وسياسية تشتغل على قضايا تهتم بالمرأة والطفل والأسرة، لبحث تطورات وضع النساء والأطفال بغزة.

إثر ذلك سلمت المنظمات النسائية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمعنونة بـ”رسالة المنظمات والفعاليات النسائية المغربية بخصوص الوضع اللاإنساني للنساء والفتيات بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة” والتي تضم 1127 توقيعا من مختلف المنظمات النسائية من جميع الحساسيات السياسية.

وجاء في الرسالة “ونحن نتابع تخليد الأمم المتحدة لهذه الحملة خلال هذه السنة، تحقيقا لشعار إنهاء العنف ضد النساء.. نأسف لتزامن هذا الحدث الأمي النوعي مع حملة عنف خطيرة وغير مسبوقة تعيشها نساء غزة والنساء الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية لأكثر من 70 يوما..”.

وقالت “إن هذا العنف الممنهج من جرائم قتل عمد وتهجير جماعي وتصفيات مباشرة للنساء وأطفالهن وأسرهن في المناطق المحتلة في قطاع غزة، التي مارستها قوى الاحتلال الإسرائيلي، أودت بحياة أكثر من 16 ألف شهيد و 43 ألف مصاب وآلاف المفقودين..”.

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