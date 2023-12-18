بإذن من الملك ..المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 32 بالرباط

2023-12-18 / 19:37
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هبة بريس _ الرباط

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثانية والثلاثين يومي 22 و 23 دجنبر الجاري بالرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :

” بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،

وتنفيذا لمقتضيات الظهير رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛

وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛

والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛

يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته العادية الثانية والثلاثين يومي الجمعة والسبت 08 و 09 من جمادى الثانية 1445هـ الموافق 22 و 23 دجنبر 2023م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر المجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان – الرباط.

وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، وهي كالآتي:

– المصادقة على برنامج العمل السنوي في ظل مشروع خطة التبليغ،

– مدارسة برنامج تأهيل الأئمة – ميثاق العلماء – في ظل مشروع خطة التبليغ،

– المواكبة الإعلامية لمشروع خطة التبليغ من خلال اشتغال المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية،

– حصيلة وآفاق اشتغال الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء والمالية التشاركية،

– أولويات الاشتغال في ظل خطة مشروع التبليغ في مجال الدراسات والأبحاث،

– حصيلة وآفاق اشتغال لجنة إحياء التراث الإسلامي،

– مدارسة وتدقيق مشروع دليل المرأة العالمة،

– المصادقة على مشروعي النظامين الداخليين للمجالس العلمية الجهوية والمحلية،

– دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليها”.

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‫2 تعليقات

  2. وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد فالمجالس العلمية الجهوية والمحلية ستدشن ان شاءالله مرحلة جديدة من الإصلاح نسأل الله الكريم أن يكتب لها التوفيق والنجاح

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