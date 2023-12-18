الرئاسيات الروسية 2024 .. بوتين يقدم ملف ترشحه

2023-12-18 / 18:52
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هبة بريس _ وكالات

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوثائق اللازمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 إلى لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة ”تاس” الروسية للأنباء عن المسؤول قوله: “نعم، لقد قدمها”، ويذكر أن رئيس الدولة الروسية أعلن رسميا ترشحه لولاية رئاسية خامسة. وبموجب القانون الانتخابي، يجب على بوتين، الذي يترشح كمرشح مستقل كما في عامي 2004 و2018، تشكيل مجموعة من المناضلين تضم ما لا يقل عن 500 شخص حتى يتمكن من الترشح. وهو الشرط الذي تم استيفاءه يوم 16 دجنبر.

وستكون هذه الانتخابات هي الأولى بعد التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أعاد تحديد عدد الفترات الرئاسية التي يمكن أن يشغلها نفس الشخص، مما يسمح للرئيس المنتهية ولايته بالتأهل لفترتين إضافيتين (2024 و2036).

وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، فستجرى جولة ثانية بعد ثلاثة أسابيع يوم 7 أبريل.

وأعلن بوتين ترشحه في الثامن من دجنبر. وكان رئيسا من العام 2000 إلى 2008، ثم تولى منصبه مرة أخرى منذ العام 2012. وبين عامي 2008 و2012، شغل فلاديمير بوتين منصب رئيس الوزراء.

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