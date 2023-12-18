اجتماع “أميركي إسرائيلي قطري” لبحث اتفاق محتمل بين إسرائيل وحماس

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤولان أميركيان لرويترز، الاثنين، إنه من المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في وارسو اليوم لمناقشة اتفاق جديد محتمل لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم كشف هويتهما.

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري في وقت سابق عن مسؤولين اثنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أن اجتماعا سيعقد اليوم.

وبدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد، السبت، أن مفاوضات جديدة تجري لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بعد أن قال مصدر إن رئيس المخابرات الإسرائيلية التقى مع رئيس وزراء قطر التي تقوم بوساطة في هذا الصراع.

وقال مصدر مطلع إن رئيس الموساد دافيد برنياع التقى بآل ثاني في أوروبا، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

والأحد، قال مصدران مصريان لرويترز إن حماس تصر على أنها، وليس إسرائيل، من تقرر هويات الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في حالة تنفيذ اتفاق آخر، وأنها تريد انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة مسبقا.

وبحسب المصدرين، ترفض إسرائيل الشرط الأخير، لكنها قبلت الأول الخاص بوضع قائمة الرهائن الذين سيفرج عنهم، وقد طالبت بجدول زمني للاطلاع على القائمة قبل تحديد وقت ومدة وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن قناة “كان نيوز” مساء السبت أن مسؤولين مصريين وقطريين عرضوا صفقة جديدة على حماس خلال الأيام الأخيرة تنص على إطلاق سراح كبار السن والمرضى ومن تبقى من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بارزين.

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