ابن كيران : “حماس” شرف الأمة.. و”كلنا إسرائيليون” خونة

2023-12-18 / 18:18
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ونضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أحيا موضوع القضية الفلسطينية والحركة الإ سلامية، كما

وشدد ابن كيران في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الحزب بمكناس نهاية السبت ، أن “حماس” شرف الأمة، وأنها انتصرت منذ أول يوم قامت به بحركتها البطولية في السابع من أكتوبر، موضحا أن الاحتلال لم ينل منها في شيء رغم كل ما وقع ويقع من جرائم في حقها وحق أهل غزة.

من جانب آخر، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الذين يقولون “كلنا إسرائيليون” هم خونة، مبرزا أنه ليس من المنطق أن يكون هناك رجل حر لا يُقدر “حماس” والمقاومة الفلسطينية.

وأردف، نحن ضد هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الساقط، لأننا مسلمين ومغاربة ومن أنصار “حماس”، منبها إلى أن فلسطين لمن لا يعرف هي قضية واضحة، حيث قامت دولة استعمارية باستعمار أرضها ثم منحت تلك الأراضي لعصابات صهيونية، ومنذ ذلك التاريخ وأهل الأرض يقاومون من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع، واليوم نسمع الكثير من الأصوات الدولية التي تقول بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها، بناء على حدود أراضي 67 التي تم التوافق عليها، ووفق القانون الدولي، لكن، يستدرك ابن كيران، الاحتلال لا يسمع لأحد، بل يستمر في القتل والإرهاب والسرقة والاغتصاب وغيرها، منبها إلى أن الصهاينة، وبهذه الطرق والجرائم التي يقومون بها، سيخرجون من غزة وفلسطين، ولن يبقى لهم من وجود.

وأضاف أمين عام حزب “المصباح”، الصهاينة يقتلون الفلسطينيين وينسفون المنازل بأسلحة الدمار الشامل، وهذا أمر لم نعد نقدر على مشاهدته، وهو الذي دفع العالم الحر إلى الانتفاض على الاحتلال ورفض جرائمه.

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