ابن كيران : “حماس” شرف الأمة.. و”كلنا إسرائيليون” خونة

2023-12-18 / 18:18
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ونضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، أحيا موضوع القضية الفلسطينية والحركة الإ سلامية، كما

وشدد ابن كيران في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الحزب بمكناس نهاية السبت ، أن “حماس” شرف الأمة، وأنها انتصرت منذ أول يوم قامت به بحركتها البطولية في السابع من أكتوبر، موضحا أن الاحتلال لم ينل منها في شيء رغم كل ما وقع ويقع من جرائم في حقها وحق أهل غزة.

من جانب آخر، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الذين يقولون “كلنا إسرائيليون” هم خونة، مبرزا أنه ليس من المنطق أن يكون هناك رجل حر لا يُقدر “حماس” والمقاومة الفلسطينية.

وأردف، نحن ضد هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الساقط، لأننا مسلمين ومغاربة ومن أنصار “حماس”، منبها إلى أن فلسطين لمن لا يعرف هي قضية واضحة، حيث قامت دولة استعمارية باستعمار أرضها ثم منحت تلك الأراضي لعصابات صهيونية، ومنذ ذلك التاريخ وأهل الأرض يقاومون من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع، واليوم نسمع الكثير من الأصوات الدولية التي تقول بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها، بناء على حدود أراضي 67 التي تم التوافق عليها، ووفق القانون الدولي، لكن، يستدرك ابن كيران، الاحتلال لا يسمع لأحد، بل يستمر في القتل والإرهاب والسرقة والاغتصاب وغيرها، منبها إلى أن الصهاينة، وبهذه الطرق والجرائم التي يقومون بها، سيخرجون من غزة وفلسطين، ولن يبقى لهم من وجود.

وأضاف أمين عام حزب “المصباح”، الصهاينة يقتلون الفلسطينيين وينسفون المنازل بأسلحة الدمار الشامل، وهذا أمر لم نعد نقدر على مشاهدته، وهو الذي دفع العالم الحر إلى الانتفاض على الاحتلال ورفض جرائمه.

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‫9 تعليقات

  1. عندنا أمير المؤمنين حامي الأمن الروحي للمملكة ولا يهمنا مرجعية اي فصيل مهما كان توجهه ندعو للأخوة الفلسطينيين بالفرج وحركة حماس ذراع إيران تبعد من المغرب وتتحمل مسؤولية فعلها المتهور فين الانتصار اسي بنكيران

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  2. سبحان الخالق وجهين مختلفين، وجه سياسي مع الحكومة و وجه آخر معارض. النفاق في أعلى مراحله

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  3. Iam muslim moroccan and pro israel looking up for my origin country Morocco 🇲🇦 you calling people traiterrs that’s a shame Hamas is a terrorist group same as polisario killing moroccans whith help from Algerian generals did you condamn what they did answer this question before accusing people
    Israel recognized moroccan sovereignty over moroccan sahara
    Hamas recognized polisario
    So which side you are

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  4. فين هذا امير المؤمنين حفظه الله لينقذ البلاد من الظالمين
    الله يأخذ فيكهم الحق والله يسلط عليهم دعوات المظلومين في المغرب وفلسطين

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  6. وتاجر الدين الي يلهف 7ملايين الشعب مقابل الصراخ في البوق في الوقت الذي يصر بلا حياء او خجل على عدم زيادة اجور البسطاء من الموظفين في اي خانة وجب تصنيفه مع الخونة او شرفاء الوطن ام مع لصوص المال العام ام مع مسيلمة الكذاب ام مع من

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  7. اكبر منافق ومتاجر بالقضية الفلسطينية
    ولن يفرض علينا بن كيران افكاره او في اي صف نكون.لو كان فيه خير لاسداه للمغاربة قبل غيرهم

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  8. حزبكم الدي وقع الاتفاقية مع اسرائيل العثماني هل نسيت ام اذكرك والان تمدح في حماس سبحان مبدل الاحوال انت اكثر من اسرائيل رجع 9دلميون الي راك تخلص فيها والشعب مزلوط

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  9. هذا السيد يذكرنا كلما اتيحت له الفرصة ان جذوره مشرقية .الافضل له ولنا كمغاربة ملكيون فخورون بمغربيتنا ان يرحل الى المشرق

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