عمور: “برنامج “فرصة” ناجح.. وميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من 21 ألف ملف”

2023-12-18 / 17:51
0
هبة بريس - الرباط

دافعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن حصيلة برنامج “فرصة”.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين !توصلنا ب300 الف ملف وقمنا بدراستها.. ميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من 21 الف ملف، مع العلم أن الميزانية محدودة”

وأضافت الوزيرة قائلة “البرنامج ناجح، والشباب اللي  شاركو معانا عندهوم افكار جيدة ومتنوعة وخداو خبرة اتمكنهوم من أخذ تمويلات من برامج أخرى”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of التحريض على الهجرة السرية يقود شخصين للاعتقال بتطوان

التحريض على الهجرة السرية يقود شخصين للاعتقال بتطوان

2023-12-18 / 17:54
Photo of وزيرة المالية: وضعية صناديق التقاعد مقلقة.. وحان الوقت لمعالجة الملف

وزيرة المالية: وضعية صناديق التقاعد مقلقة.. وحان الوقت لمعالجة…

2023-12-18 / 17:46
Photo of السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب

السكوري: خلقنا 621 ألف منصب شغل وهذا رقم غير…

2023-12-18 / 17:27
Photo of شركة تنقيب تكتشف مخزون مهم من معدن النحاس في الأطلس الصغير

شركة تنقيب تكتشف مخزون مهم من معدن النحاس في…

2023-12-18 / 17:05
Photo of سطات.. العطش يُخيم على دواوير ومؤسسات تعليمية بجماعة امزورة

سطات.. العطش يُخيم على دواوير ومؤسسات تعليمية بجماعة امزورة

2023-12-18 / 16:47
Photo of مشروع “لوكاروسيل” يدخل مراحله الأخيرة.. حي راقي و منطقة تجارية مفتوحة

مشروع “لوكاروسيل” يدخل مراحله الأخيرة.. حي راقي و منطقة…

2023-12-18 / 16:29
Photo of بعد مقاومته بالأسلحة البيضاء.. درك أولاد سعيد يطيح بمروج للمخدرات

بعد مقاومته بالأسلحة البيضاء.. درك أولاد سعيد يطيح بمروج…

2023-12-18 / 16:24
Photo of اتهامات بالخيانة واستقالات بالجملة.. “أيام الإضراب” تتسبب في خلافات بين رجال التعليم

اتهامات بالخيانة واستقالات بالجملة.. “أيام الإضراب” تتسبب في خلافات…

2023-12-18 / 16:07
Photo of عائدات الضرائب بالمغرب ترتفع و تنعش الخزينة العامة

عائدات الضرائب بالمغرب ترتفع و تنعش الخزينة العامة

2023-12-18 / 13:01
Photo of شركات سعودية و إماراتية و إسبانية تتنافس على إنجاز مشروع طاقي جديد بالمغرب

شركات سعودية و إماراتية و إسبانية تتنافس على إنجاز…

2023-12-18 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق