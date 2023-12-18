عمور: “برنامج “فرصة” ناجح.. وميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من 21 ألف ملف”

هبة بريس - الرباط

دافعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن حصيلة برنامج “فرصة”.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين !توصلنا ب300 الف ملف وقمنا بدراستها.. ميمكنش نعطيو التمويل لأكثر من 21 الف ملف، مع العلم أن الميزانية محدودة”

وأضافت الوزيرة قائلة “البرنامج ناجح، والشباب اللي شاركو معانا عندهوم افكار جيدة ومتنوعة وخداو خبرة اتمكنهوم من أخذ تمويلات من برامج أخرى”.

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