غاتوزو ينهال بالمديح على حارث بعد تألقه أمام كليرمون فوت

غاتوزو ينهال بالمديح على حارث بعد تألقه أمام كليرمون فوت

2023-12-18 / 17:40
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خرج الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب أولمبيك مارسيليا الفرنسي بتصريحات مثيرة بشأن لاعبه الدولي المغربي أمين حارث.

وقال غاتوزو في تصريحه بعد الفوز أمام كليرمون فوت: “لقد سجل حارث أخيرا، وهذا أمر جيد بالنسبة له، إنه لاعب مميز ولديه القدرة على تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “يتوفر على امكانيات كبيرة، وبالأمس كان رجلا إضافيا في المباراة، ومنحنا تفوقا عدديا في الملعب، وهو يملك قدرة استثنائية على تجاوز الخصوم من خلال لمسته الأولى للكرة”.

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