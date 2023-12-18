غاتوزو ينهال بالمديح على حارث بعد تألقه أمام كليرمون فوت

خرج الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب أولمبيك مارسيليا الفرنسي بتصريحات مثيرة بشأن لاعبه الدولي المغربي أمين حارث.

وقال غاتوزو في تصريحه بعد الفوز أمام كليرمون فوت: “لقد سجل حارث أخيرا، وهذا أمر جيد بالنسبة له، إنه لاعب مميز ولديه القدرة على تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “يتوفر على امكانيات كبيرة، وبالأمس كان رجلا إضافيا في المباراة، ومنحنا تفوقا عدديا في الملعب، وهو يملك قدرة استثنائية على تجاوز الخصوم من خلال لمسته الأولى للكرة”.

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