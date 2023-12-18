وزيرة المالية: وضعية صناديق التقاعد مقلقة.. وحان الوقت لمعالجة الملف

هبة بريس - الرباط

وصفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وضعية صناديق التقاعد بـ” المقلقة”.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الوقت قد حان لمعالجة ملف التقاعد.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستجلس مع النقابات وكافة المتدخلين لمعالجة هذا الملف والوصول لحلول، مشيرة الى أن الحكومة لديها عرض وستقدمه للمتدخلين، قبل الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم.

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