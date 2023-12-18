وزيرة المالية: وضعية صناديق التقاعد مقلقة.. وحان الوقت لمعالجة الملف
هبة بريس - الرباط
وصفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وضعية صناديق التقاعد بـ” المقلقة”.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الوقت قد حان لمعالجة ملف التقاعد.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستجلس مع النقابات وكافة المتدخلين لمعالجة هذا الملف والوصول لحلول، مشيرة الى أن الحكومة لديها عرض وستقدمه للمتدخلين، قبل الاستماع لمقترحاتهم وآرائهم.
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3 تعليقات
التوظيف هو الحل والغاء تقاعدات الريع للبرلمانيين والوزراء والموظفين اﻻشباح مع التزام الدولة باداء قصطها المحددقانونا
نعم الوضعية مقلقلة ليس بسبب الموظفين الذين تستقطع مساهماتهم من المنبع ، بل بسبب الدولة التي لم تكن تدفع مساهمتها الى صندوق التقاعد مدة ثلاثة عقود، وكانت تؤدي تقاعد العسكريين على حساب مذخرات تقاعد المدنيين، بالإضافة إلى عدم مراقبة المسؤولين عن صندوق التقاعد الذين كانوا يبذرون المال العام بدون حسيب ولا رقيب، واخيرا السبب هو اذخارهم لاموال صندوق التقاعد عند صندوق الإيداع والتدبير بدون فائدة تقريبا، وأنفاقه الأموال في مشاريع خاسرة…اذن على الوزيرة ومعها اخنوش ان يبتعدا عن جيوب الموظفين، ويصلحوا ما أفسده المسؤولون السابقون ….
نعم سيدتي الوزيرة عالجي صندوق التقاعد لكن بعيدا عن جيوب ورواتب الموظفين