ترويج أوراق مالية مزورة يجر 3 سياح فرنسيين للاعتقال بمراكش

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة سياح فرنسيين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و30 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وعرض أوراق مالية مزورة للتداول.

وكان المشتبه فيهم قد استعملوا مجموعة من أوراق العملة المزورة لتسديد فواتير خدمات إحدى المؤسسات الفندقية بمراكش، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم متلبسين بحيازة مجموعة إضافية من الأوراق المالية المزورة.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيهم على 25 ورقة مالية مزورة من العملة الأوروبية الموحدة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات تزوير العملات الأجنبية وعرضها للتداول.

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