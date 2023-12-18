إلى متى ستظل “دوزيم” تستقطب التافهين والمؤثرين وتفرضهم على المشاهدين في رمضان؟
موجة من الرفض و الاستنكار عرفتها منصات التواصل الاجتماعي، بسبب استقطاب القناة الثانية لبعض الأشخاص التافهين و فرضهم على المتلقي المغربي بالموسم الرمضاني.
مناسبة الحديث، إعلان التكتوكر شيماء “مولات الضحكة” الشهيرة، عن ولوجها لمجال التمثيل و مشاركتها في أحد الأعمال الرمضانية.
وكشفت التكتوكر عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع “تيك توك” عن تواصل أحد المخرجين المخضرمين معها من أجل خوضها تجربة التمثيل و ملاقاة متابعيها عبر الشاشة الصغيرة، مشيرة أنها لن تخضع للكاستينغ كباقي الممثلين.
إعلان قابله الرفض و العديد من الأسئلة التي تصب في اتجاه واحد و هو من يحمي المجال الفني من المتطفلين و ما الذي يميز هؤلاء الأشخاص على خريجي المعاهد و الممثلين الحقيقيين؟
وبدوره، تفاعل الناقد المغربي عبد الكريم واكريم مع هذه الظاهرة التي باتت تهدد كل الممثلين قائلا “أرفض تماما الاستعانة بمشاهير الويب، لأن أغلبهم فاقد للموهبة، ومن يأتي بهم، فهو يعتمد فقط على كتلة المتابعين بمنصات التواصل الاجتماعي و يراهن على متابعة العمل بشكل واسع”.
و واصل المتحدث ذاته:”للأسف لا في الأعمال التلفزيونية ولا السينمائية حين تتم الاستعانة بهم على حساب الممثلات و الممثلين الذين تخرجوا من المعاهد و كذا جيل الرواد الذين يقعدون حاليا في بيوتهم، تكون النتيجة دون المستوى وخير دليل التجارب السابقة”، مؤكدا أنه” لا يمكن قط تعويض أصحاب المهنة بؤهلاء الأشخاص”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
القناة الثانية منذ أن دشن فيها أكبر استيديو. وقالوا في أفريقيا. الذي تبجحَوا به. منذ تلك الحين بدأت التفاهة هاهي لازالت مستمرة……دون المستوى.
هذه الملاحظات والانتقادات لن تثني القناة الثانية عن متابعة نهجها بتقديم التفاهات والتابعين وفي منها ان هذا ترفيه للمشاهدين ليبقى الحل الوحيدلانقاذ متابعي الدوزيم هو خلق قنوات حرة جديدة تقدم ما يفيد ومايرقي ذوق المشاهد المغربي ويثقفه .لو فكر المغاربة في هذه البادرة وعزموا على القيام بها لما عدنا نفكر في القناة الثانية وما تقدم ولاصبحت من الماضي.
لطالما تم انتقاد الاعلام المتمثل في القناة الاولى و الثانية و لطالما كان التجاهل هو سيد الموقف الاعلام العمومي بالمغرب يمثل فرامل كابحة لاي تقدم في البلاد عنوانه التجاهل و اللامبالاة للشأن العام و التغيير يقتدي الإتيان بكفاءات جديدة قاليك المتطفلين و التفاهة لا غرابة في ذلك وا حسرتاه على إعلامنا السلام عليكم
ذكريات و فواصل قناة الثانية مع موسيقى رائعة و مناظر خلابة من بحر الأطلسي الدار البيضاء إلى ورزازت أي مدينة بدون ضجيج أو المدينة الهادئة مرراً بتافيلالت منطقة تاريخية في الجنوب الشرقي للمغرب تعلن الانطلاقة الرسمية للقناة الثانية يوم 4 مارس 1989 بالمرموز و الواضح .. السبت التاسعة ليلاً الفيلم الأول مجاناً بالواضح “مغازلة الحجر” من أفلام الأكشن و المغامرات في الأدغال الكولوبيا يجب على الروائية جوان وايلدر أن تعيد إلى أختها المخطوفة في كولومبيا بطاقة أرسلها إليها زوجها قبل وقت قصير من العثور عليه ميتًا. بعد ركوب الحافلة الخطأ في المطار، تلتقي بمغامر يدعى جاك كولتون. ويخمن أن الخريطة تصف مكان إخفاء الكنز الذي سيبدأان في البحث عنه معًا: “الماسة الخضراء” و سرعان ما تجد نفسها في وسط مغامرة خطيرة تبحث عن الكنز في مغامرة، أكشن، كوميدي، رومانسي الممثلون: مايكل دوجلاس، كاثلين تورنر، داني ديفيتو، زاك نورمان، ألفونسو أراو، مانويل أوخيدا، هولاند تايلور.
المخرج: روبرت زيميكيس إنتاج 1984 ويحق للبالغين أيضًا الحصول على نصيبهم من الكعكة ولعشاق السينما، تعرض بشرى العلمي مساء كل يوم أحد على قناة “سينيستارس”، أحدث الإنتاجات السينمائية المغربية والأجنبية في ذلك الوقت .. أما القناة الأولى فكانت تعرض فيلم “مخاطرة عالية إنتاج 1981” أربعة أصدقاء أمريكيين، من كاليفورنيا في حاجة ماسة إلى المال، قرروا القيام بغارة تشبه الكوماندوز على إحدى دول أمريكا الجنوبية وسرقة 5 ملايين دولار من مزرعة تاجر مخدرات أمريكي المولد يعيش هناك. ينجح الأمريكيون الأربعة بعد ذلك بسهولة في سرقة الأموال، لكنهم سرعان ما يواجهون مشكلة في محاولتهم العودة إلى خارج البلاد، حيث يقوم كل من تاجر المخدرات وجيش صغير من قطاع الطرق بمطاردتهم أثناء محاولتهم الحصول على المال، فيلم كوميدي و مسلي من بطولة أنتووني كوين ففتي ففتي هههه و جيمس برولين وليندساي واجنر وجيمس كوبورن. قال المخرج البريطاني المولد ستيوارت رافيل “هناك الكثير من اللحظات الممتعة والخفيفة في “مخاطرة عالية”. أرى الفيلم في قالب بوتش كاسيدي. هناك روح الدعابة ولكن الخطر والرصاص حقيقيان. أبطالنا ليسوا مؤهلين بما يكفي لفعل ما يفعلونه. إنهم رجال من الطبقة العاملة يقامرون بكل ما لديهم للحصول على فرصة لجعلهم أثرياء، وعلى هذا النحو، أشعر أنه سيكون من السهل التعرف عليهم من قبل جمهورنا. إنهم ببساطة يفعلون ما نود جميعا أن نفعله، وهو خوض مغامرة من شأنها أن تجعل أحلامهم تصبح حقيقة. يشتكي المغاربة من المستوى “المتواضع للغاية” للبرامج التي تقدمها قناتنا التلفزيونية الوطنية “الأولى” و”الثانية”. إن مواطنينا، الذين ارتفعت توقعاتهم ومستواهم الثقافي بفضل الإنترنت بشكل خاص، يجدون أنفسهم أمام قنوات وطنية ضعيفة الإبداع وناقصة الأفكار. كانت الثقافة والمجتمع أيضًا على جدول الأعمال مع رضا بنجلون كل شهر في برنامج “الزاوية الكبرى”، الذي قام بإعداد تقارير واستطلاعات وطنية للمشاهدين الذين يتناولون مواضيع من جميع الأنواع “التعليم، الصحة، البيئة، إلخ”.
المشاهد حر في اختياراته ولا احد يلزمه بمشاهدة اي قناة كانت. اتركوا التفاهة التافهين.
(من مسلسل المال و البنون الحلقة الأخيرة) أيام الزمن الجميل مشهد خطوبة رأفت ونهلة الفلسطينية وكأنها وقفة العرب جميعاً بجانب فلسطين الحبيبة لقطة إهداء قطع ذهبية للعروسة من طرف نسوة الحي البسطاء على أنغام أغنية للقدس بصوت الأيقونة فيروز تحمل معاني جد عميقة للقضية الفلسطينية فهي إشارة جد ذكية فعلاً عمل عظيم بدأ بأية قرانية و ختم بالقضية الفلسطينية .. نهاية النهاية يفترق يوسف وفريال إفتراق رغم الحب للهروب من واقع و إفتراق رغم صداقة رغم محاولته في المطار هي الدنيا كده حاجة تقطع القلب فريال سافرت يعنى المسافرون إلى وجهات مختلفة لا يسافرون معاً .. يقول فريد ليوسف الوقت فات .. يرد يوسف الوقت فات من زمان يا فريد .. و نوقف نعمل إيه .. و نمشي نعمل إيه .. هانمشي علشن لازم نمشي .. عندك حق حتى لو كل واحد منا مشي في إتجاه بردو لازم نمشي .