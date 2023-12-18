إلى متى ستظل “دوزيم” تستقطب التافهين والمؤثرين وتفرضهم على المشاهدين في رمضان؟

نجلاء مزيان: هبة بريس

موجة من الرفض و الاستنكار عرفتها منصات التواصل الاجتماعي، بسبب استقطاب القناة الثانية لبعض الأشخاص التافهين و فرضهم على المتلقي المغربي بالموسم الرمضاني.

مناسبة الحديث، إعلان التكتوكر شيماء “مولات الضحكة” الشهيرة، عن ولوجها لمجال التمثيل و مشاركتها في أحد الأعمال الرمضانية.

وكشفت التكتوكر عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع “تيك توك” عن تواصل أحد المخرجين المخضرمين معها من أجل خوضها تجربة التمثيل و ملاقاة متابعيها عبر الشاشة الصغيرة، مشيرة أنها لن تخضع للكاستينغ كباقي الممثلين.

إعلان قابله الرفض و العديد من الأسئلة التي تصب في اتجاه واحد و هو من يحمي المجال الفني من المتطفلين و ما الذي يميز هؤلاء الأشخاص على خريجي المعاهد و الممثلين الحقيقيين؟

وبدوره، تفاعل الناقد المغربي عبد الكريم واكريم مع هذه الظاهرة التي باتت تهدد كل الممثلين قائلا “أرفض تماما الاستعانة بمشاهير الويب، لأن أغلبهم فاقد للموهبة، ومن يأتي بهم، فهو يعتمد فقط على كتلة المتابعين بمنصات التواصل الاجتماعي و يراهن على متابعة العمل بشكل واسع”.

و واصل المتحدث ذاته:”للأسف لا في الأعمال التلفزيونية ولا السينمائية حين تتم الاستعانة بهم على حساب الممثلات و الممثلين الذين تخرجوا من المعاهد و كذا جيل الرواد الذين يقعدون حاليا في بيوتهم، تكون النتيجة دون المستوى وخير دليل التجارب السابقة”، مؤكدا أنه” لا يمكن قط تعويض أصحاب المهنة بؤهلاء الأشخاص”.

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