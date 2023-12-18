مالاوي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي

2023-12-18 / 15:03
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هبة بريس

جددت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي نانسي تيمبو، اليوم الإثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

جاء التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته بجمهورية مالاوي.

وأوضح البيان، أن مالاوي تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤيد جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء.

كما جددت مالاوي، دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع.

وأعلنت السيدة نانسي تيمبو التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب ما بين 17 و21 دجنبر الجاري، لتدشين سفارة بلادها بالرباط، وتفعيل القنصلية العامة لمالاوي بالعيون، أنها ستقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، ستكون فرصة للوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه الجهة.

وستشكل هذه الزيارة، كذلك، مناسبة للإطلاع على أوجه التقدم التي تم إحرازها من أجل تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

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