الأمير مولاي الحسن يستقبل تركي بن عبد العزيز.. والأخير يحمل رسالة إلى الملك

هبة بريس

استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بقصر الضيافة بالرباط، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، حاملا رسالة شفوية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

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