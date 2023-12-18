بعد مقاومته بالأسلحة البيضاء.. درك أولاد سعيد يطيح بمروج للمخدرات

2023-12-18 / 16:24
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هبة بريس_مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد التابع لسرية سطات، أحالت شخصين على أنظار الوكيل الملك بمحكمة الابتدائية بسطات، بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات ومسكر ماء الحياة وعدم الامتثال ومقاومة السلطة العمومية وحيازة الأسلحة البيضاء بدون سند قانوني.

هذا وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بقيادة رئيس المركز وبتنسيق مع قائد سرية سطات، قد داهمت وكرا لترويج المخدرات بدوار أولاد سليمان جماعة سيدي بنحمدون قيادة الهدامي أولاد عبو إقليم برشيد، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو من ذوي السوابق القضائية بمنزله رفقة خليلته، حيث أبدى مقاومة باستعماله للأسلحة البيضاء لحظة توقيفه، إذ أسفر التفتيش الاحترازي عن حجز 5,5 كيلو غرام من مخدر الشيرا و83 كيلو غرام من القنب الهندي و21 كيلو غرام من مسحوق التبغ و285 لتر من مسكر ماء الحياة وأسلحة بيضاء.

مداهمة هذا الوكر، جاء بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد، من اعتقال شخص بحوزته كمية من المخدرات، هذا الأخير الذي أدلى بمعلومات دقيقة عن مصدرها، تبين لاحقا أن الأمر يتعلق بعملية ترويج للمخدرات تدار بمنطقة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد بجماعة أولاد عبو، مما جعل المحققين ينتقلون على وجه السرعة إلى هناك بعد تنسيق أمني أسفر عن الإطاحة بالمشتبه فيه الرئيسي الذي وضع تحت تدابير الحراسة النظرية رفقة آخر.

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