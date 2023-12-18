اتهامات بالخيانة واستقالات بالجملة.. “أيام الإضراب” تتسبب في خلافات بين رجال التعليم

2023-12-18 / 16:07
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هبة بريس - الرباط

تسبب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن الإضراب عن العمل ليومين خلال الأسبوع الجاري، في تفجر خلافات كبيرة بين الأساتذة.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ نشره مساء أمس الأحد عن إضراب ليومين، في حين قررت كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي، عن إضراب لمدة 4 أيام.

وفي هذا الصدد، تفجرت خلافات واتهامات بـ”الخيانة” و”بيع الماتش” بين التنسيقيات، كما أعلن عدد من المنتمين للتنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استقالتهم.

وقال أحد الأساتذة “صحاب التنسيق الوطني بغاو يجسو النبض د الأساتذة بديك الإخبار. عرفناكم بعتو الماتش، وخا تعملو دبا البيان فيه اربع أيام تفضحتو”.

وأضاف آخر : “تمت فرملة النضال بنجاح ، مقابل وعود غير مضمونة، مبروك الانجاز للتنسيق الوطني”.

من جهته، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم: “بخصوص البرنامج النضالي، اؤكد انه اتخذ بعد نقاش عسير دام اكثر من 6 ساعات، داخل كل مكونات التنسيق الوطني للتعليم.”

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‫9 تعليقات

  2. التنسيقيات خانوا عهد المعلم الدي يقول”كاد المعلم ان يكون رسولا”و ليس غريب ان يخونوا بينهم ۔

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  3. رسالة مشفرة الأساتذة من أجل وقف العبثية.أنا مع إدخال النظام العسكري في التعليم حتى ننقد المدرسة العمومية كما قام الحسن التاني بانقاذ المدرسة المحمدية بإدخال النظام العسكري.

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  4. رسالة مشفرة الأساتذة من أجل وقف العبثية.أنا مع إدخال النظام العسكري في التعليم حتى ننقد المدرسة العمومية كما قام الحسن التاني بانقاذ المدرسة المحمدية بإدخال النظام العسكري.

    رد

  5. أتمنى كمواطن أن يتم اقتطاع أيام التوقف عن العمل من الأجرة، لأن مثل هؤلاء لا يستحون وسيضغطون من أجل دفع الحكومة على أداء الأجرة دون أي اقتطاع…
    الناس تطالب بحقوقها دون تضييع ولاد الشعب في موسمها الدراسي، دير الإضراب يوم كل أسبوع أو أسبوعين ودير وقفات و مسيرات خارج أوقات العمل…ثم أنه تم الاتفاق على زيادة 1500 درهم على دفعتين، أش بغاو هاذ الناس…القانون وقفوه ويتدارسوه من جديد حتى يروق الجميع…

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  6. فعلا انكك تستهترون بمستقبل ابناء المغاربة البسطاء .ثقافتكم الخبزية ستصير لعنة عليكم طوال مساركم المهني .لاننا نعرف مستوى كفاءتكم ورصيدكم المعرفي الجاف .

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  9. في جميع النضالات اذا احدهم اتجه نحو اتجاه أقل حدة يتهم بالخيانة وهذه هي الطريقة التي تضمن بها وحدة الصف واجعل الجميع كلمة واحدة . ولكن جميع النضالات تعرف بعض التنازلات وتفرض حسن النية ولو إلى حين اثبات العكس.

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