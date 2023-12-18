عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة

2023-12-18 / 15:57
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة التي جرت مؤخرا بالبلاد.

وحصل السيسي على 39 مليون 702 الف 457 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 67 مليون ناخب وهو ما مثل نسبة 89،6 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة 66،8 بالمائة ، وهي الأعلى في تاريخ البلاد بحسب الهيئة التي أكدت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن “هذا الاستحقاق الرئاسي الذي جرى تحت إشراف قضائي لم تشبه أية خروقات أو تجاوزات”.

وخاض الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، 10 و11 و12 دجنبر إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتم انتخاب السيسي أول مرة عام 2014، وحصل حينها على 97 بالمئة من الأصوات وفقا للنتائج الرسمية. وفي أبريل 2018 أعيد انتخابه لولاية ثانية من أربع سنوات قبل ان يقر البرلمان في العام الموالي تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

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تعليق واحد

  1. حكام العرب ياتون معهم بلصاق في كراسي الرئاسة ولا يغادرونها الا بالمنايا …..
    عقبال ولايات اخرى الى يوم القيامة

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