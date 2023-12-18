شركة تنقيب تكتشف مخزون مهم من معدن النحاس في الأطلس الصغير

هبة بريس ـ اقتصاد

اكتشاف جديد و مهم و هاته المرة يتعلق بمعدن النحاس الذي يبدو أن بلادنا ستصبح أحد منتجيه الكبار و السبب هو وجود مخزون مهم فوق تراب المملكة المغربية.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “ريد روك ماينينغ”، وهي شركة تعدين مغربية متخصصة في التنقيب والاستغلال المعدني لحقول النحاس، عن اكتشاف مخزون مهم من معدن النحاس في الأطلس الصغير.

وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنها بدأت مرحلة تقييم الموارد المعدنية المكتشفة، بعد عامين كاملين في التنقيب والاستكشاف وتحديد المواقع التي يحتمل أن تكون غنية بمعدن النحاس، الذي يعتبر أساسيا في عمليات الانتقال الطاقي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp