بنشيخة: “الوداد فريق كبير ولديه مدرب جديد أعرفه شخصيا”

بنشيخة: “الوداد فريق كبير ولديه مدرب جديد أعرفه شخصيا”

2023-12-18 / 15:01
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أبدى عبد الحق بنشيخة، مدرب سيمبا التنزاني، استعداد لاعبيه لمواجهة الوداد الرياضي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال بنشيخة في الندوة الصحفية التي تسبق المقابلة: “الوداد فريق كبير. خضنا مباراة جيدة أمامه في مراكش، وكنا نستطيع الفوز فيها. اليوم هم يملكون مدربا جديدا، وأنا أعرفه شخصيا، إنه صديقي وهو مدرب كبير”.

واستطرد: “نحن واثقون من إمكانياتنا. صحيح أننا سنفتقد لخدمات لاعبيْن في الوسط وهو أمر ليس بالأمر السهل، ولكن كل اللاعبين مستعدين للقيام بمباراة جيدة”.

واختتم: “يجب علينا الفوز بمباراة يوم غد، وسوف نحقق ذلك، وسنحاول أن نلعب الكرة بطريقتنا المعهودة وأن نكون في المستوى الكبير”.

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