بنشيخة: “الوداد فريق كبير ولديه مدرب جديد أعرفه شخصيا”

أبدى عبد الحق بنشيخة، مدرب سيمبا التنزاني، استعداد لاعبيه لمواجهة الوداد الرياضي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال بنشيخة في الندوة الصحفية التي تسبق المقابلة: “الوداد فريق كبير. خضنا مباراة جيدة أمامه في مراكش، وكنا نستطيع الفوز فيها. اليوم هم يملكون مدربا جديدا، وأنا أعرفه شخصيا، إنه صديقي وهو مدرب كبير”.

واستطرد: “نحن واثقون من إمكانياتنا. صحيح أننا سنفتقد لخدمات لاعبيْن في الوسط وهو أمر ليس بالأمر السهل، ولكن كل اللاعبين مستعدين للقيام بمباراة جيدة”.

واختتم: “يجب علينا الفوز بمباراة يوم غد، وسوف نحقق ذلك، وسنحاول أن نلعب الكرة بطريقتنا المعهودة وأن نكون في المستوى الكبير”.

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