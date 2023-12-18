وفاة لاعب المنتخب المغربي السابق عبد الرحيم الواكيلي

وفاة لاعب المنتخب المغربي السابق عبد الرحيم الواكيلي

2023-12-18 / 14:41
0

توفي اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الرحيم الواكيلي، عن سن يناهز 53 سنة، وهو الذي اقترن اسمه قيد حياته بالاحتراف في الدوري الألماني خلال تسعينيات القرن الماضي.

وعرف اللاعب الواكيلي، الذي سقط خبر وفاته كالصاعقة على جمهور المنتخب المغربي ومن رافقه في تلك الحقبة، بدماثة أخلاقه وعلاقته الجيدة مع اللاعبين والمدربين.

وحمل الواكيلي قميص الفتح الرباطي قبل الاحتراف لسنوات طويلة في ألمانيا، حيث لعب لأندية “تي جي إم ” و”ماينز” و”ميونخ 1860″ و”تنيس بروسيا برلين” ثم “كارلشراوه”، إضافة لتجربة احترافية دامت سنتين رفقة فريق “كسانتي” اليوناني.

ولعب عبد الرحيم الواكيلي في خط وسط الميدان وسجل العديد من الأهداف طيلة مساره الكروي (70 هدفا)، كما خاض أزيد من 12 مباراة رفقة الفريق الوطني الأول بين 1996 و1998.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of غاتوزو ينهال بالمديح على حارث بعد تألقه أمام كليرمون فوت

غاتوزو ينهال بالمديح على حارث بعد تألقه أمام كليرمون…

2023-12-18 / 17:40
Photo of منتخب الفوتسال يفوز على أوزبكستان في مباراة ودية

منتخب الفوتسال يفوز على أوزبكستان في مباراة ودية

2023-12-18 / 17:02
Photo of إرتفاع القيمة التسويقية لأمين حارث بعد تألقه مع مارسيليا

إرتفاع القيمة التسويقية لأمين حارث بعد تألقه مع مارسيليا

2023-12-18 / 16:40
Photo of بنشيخة: “الوداد فريق كبير ولديه مدرب جديد أعرفه شخصيا”

بنشيخة: “الوداد فريق كبير ولديه مدرب جديد أعرفه شخصيا”

2023-12-18 / 15:01
Photo of قرعة الأبطال تسفر عن مواجهات سهلة للريال والسيتي وباريس ومعقدة لبرشلونة

قرعة الأبطال تسفر عن مواجهات سهلة للريال والسيتي وباريس…

2023-12-18 / 13:52
Photo of قرعة الأبطال تسفر عن مواجهات سهلة للريال والسيتي وباريس ومعقدة لبرشلونة

قرعة الأبطال تسفر عن مواجهات سهلة للريال والسيتي وباريس…

2023-12-18 / 13:52
Photo of وفاة الدولي المغربي السابق عبد الرحيم الواكلي

وفاة الدولي المغربي السابق عبد الرحيم الواكلي

2023-12-18 / 13:27
Photo of البنزرتي: “المباراة أمام سيمبا معقدة وغياب جبران لن يؤثر”

البنزرتي: “المباراة أمام سيمبا معقدة وغياب جبران لن يؤثر”

2023-12-18 / 11:44
Photo of مروان أزرقان يثير الذعر وينجو من الموت بأعجوبة!

مروان أزرقان يثير الذعر وينجو من الموت بأعجوبة!

2023-12-18 / 11:20
Photo of فرحة حكيمي بالمباراة 100 مع باريس سانجرمان تتعكر !

فرحة حكيمي بالمباراة 100 مع باريس سانجرمان تتعكر !

2023-12-18 / 10:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق