وفاة لاعب المنتخب المغربي السابق عبد الرحيم الواكيلي

توفي اللاعب الدولي المغربي السابق عبد الرحيم الواكيلي، عن سن يناهز 53 سنة، وهو الذي اقترن اسمه قيد حياته بالاحتراف في الدوري الألماني خلال تسعينيات القرن الماضي.

وعرف اللاعب الواكيلي، الذي سقط خبر وفاته كالصاعقة على جمهور المنتخب المغربي ومن رافقه في تلك الحقبة، بدماثة أخلاقه وعلاقته الجيدة مع اللاعبين والمدربين.

وحمل الواكيلي قميص الفتح الرباطي قبل الاحتراف لسنوات طويلة في ألمانيا، حيث لعب لأندية “تي جي إم ” و”ماينز” و”ميونخ 1860″ و”تنيس بروسيا برلين” ثم “كارلشراوه”، إضافة لتجربة احترافية دامت سنتين رفقة فريق “كسانتي” اليوناني.

ولعب عبد الرحيم الواكيلي في خط وسط الميدان وسجل العديد من الأهداف طيلة مساره الكروي (70 هدفا)، كما خاض أزيد من 12 مباراة رفقة الفريق الوطني الأول بين 1996 و1998.

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