قرعة الأبطال تسفر عن مواجهات سهلة للريال والسيتي وباريس ومعقدة لبرشلونة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سُحبت اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مباراة معقدة لبرشلونة، ومواجهات سهلة لمانشستر سيتي “حامل اللقب”، ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان

وسيُواجه برشلونة، حامل لقب الليجا، نابولي، بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

سهلة للكبار

وأنصفت القرعة هذه المرة باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بلايبزيج في مواجهة تبدو على الورق لصالح الفريق الملكي.

وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاجن، في مواجهة تبدو محسومة لصالح لاعبي المدرب بيب جوارديولا، كما يلعب بايرن ميونخ، ضد لاتسيو في مواجهة تبدو سهلة للفريق البافاري.

مواجهات متوازنة

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان “وصيف النسخة الماضية”، أتلتيكو مدريد، فيما يواجه آرسنال، وصيف البريميرليج، بورتو، فيما يلعب آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند.

وتقام مباريات الذهاب أولاً على أرض فرق (بورتو، ونابولي، وباريس، وإنتر ميلان، وآيندهوفن، ولاتسيو، وكوبنهاجن، ولايبزيج)، فيما تقام مباريات الإياب على أراضي منافسيهم.

وستقام مباريات الذهاب أيام 13، 14، 20 و21 فبراير 2024، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 5، 6، 12 و13 مارس المقبل.

نتيجة القرعة

بورتو



آرسنال

نابولي

برشلونة

باريس سان جيرمان

ريال سوسييداد

إنتر ميلان

أتلتيكو مدريد

آيندهوفن

بوروسيا دورتموند

لاتسيو

بايرن ميونخ

كوبنهاجن

مانشستر سيتي

لايبزيج

ريال مدريد

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