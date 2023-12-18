وفاة الدولي المغربي السابق عبد الرحيم الواكلي

توفي اليوم الإثنين الدولي المغربي السابق عبد الرحيم الواكلي عن عمر ناهز 54 عاما.

وسبق للراحل عبد الرحيم الواكيلي، أن حمل قميص المنتخب الوطني في التسعينات من القرن الماضي، حيث شارك في مونديال 1998، كما لعب أيضا لفريق الفتح الرياضي قبل أن يجاور العديد من الفرق في الدوري الألماني.

ونعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها وفاة الراحلي، ومما جاء في البلاغ : “تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد الرحيم الواكيلي ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وكذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل”.

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