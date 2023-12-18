مشروع “لوكاروسيل” يدخل مراحله الأخيرة.. حي راقي و منطقة تجارية مفتوحة

هبة بريس ـ اقتصاد

تسير أشغال مشروع “لوكاروسيل” بالرباط بوتيرة متسارعة حيث دخل مراحله الأخيرة قبل تسليم منشآته التي ستجعل من الرباط قبلة للأغنياء و عشاق التسوق من مختلف أنحاء العالم.

و في هذا الصدد، تشهد أشغال إنجاز مشروع le carrousel “لوكاروسيل” الرباط، تقدما كبيرا حيث تم تفكيك الرافعات الضخمة التي كانت منصوبة أثناء عمليات البناء الكبرى و تم الشروع في عمليات “الفينيسيون” التي تعتبر المرحلة الأخيرة من المشروع.

و يضم هذا التجمع الراقي بالعاصمة الرباط منشآت ومرافق حديثة مع إقامات سكنية فاخرة، ومنتزه بحري ممتد على طول 500 متر، وفندق مصنف من 5 نجوم، ومنطقة تجارية، كما سيضم “لو كاروسيل” أيضا أول مركز تجاري مفتوح في الهواء الطلق بالمغرب.

و تمتد مساحة هذا المشروع أكثر من مائة ألف متر مربع، و يوفر التصميم الشمولي للوكاروسيل مجموعة من الخدمات والمرافق العالية الجودة والمطابقة للمعايير الدولية.

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