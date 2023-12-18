“مومو” يتهجم على برنامج رشيد العلالي بكلام نابي والأخير يذكره بأحلام الماضي
أزمة جديدة عرفها المشهد الإعلامي، بطلاها كل من نجم القناة الثانية رشيد العلالي و نجم هيت راديو محمد بوصفيحة المعروف ب “مومو”.
واندلعت حرب و مشادات كلامية بين الطرفين عقب عرض برنامج “رشيد شو” لحلقة الفنانين ريم فكري و سليم كرافاطا.
ونشر مومو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع انستقرام، مقطع فيديو يقطر فيه الشمع على مواطنه رشيد العلالي، مستعملا عبارات غير لائقة.
وبدوره، تفاعل العلالي مع رسالة مومو المشفرة عبر ذات المنصة، حيث قام بنشر مقطع يوثق من خلاله لحظة حديث بوصفيحة عن حلمه خلال استضافته في إحدى حلقات “رشيد شو”، أرفقه بتعليق جاء فيه “أي واحد من حقو يحلم..سنة 2014″، مضيفا “وخا دوز 10 سنين و ما تحققوش الحلم، ما تفقدوش الأمل”.
وعقبها، رد “مومو” على العلالي بطريقة ساخرة قائلا :”مهضرتش عليك لأنه مكنتفرجش فيك، ولكن كون نتحط معك فالتلفزة غادي نطحنك فالمحتوى والستيل وفكلشي”.
وانقسمت آراء النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لمومو و مساند للعلالي و مستنكر للمستوى الذي وصل إليه الخلاف بين الطرفين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
30 تعليقات
لا مومو ولا شوشو بجوج حامضين
مومو برهوش فعقلو ما تيعرفش يهضر وباسل وحامض وممربيش ما عرفتش شكون حاطو تما لا مستوى دراسي لا ثقافة لا والو ممقبولش تيلحسو ليه الكابة غير دوك البراهش بحالو
بكل صراحة الاثنان غارقان في التفاهة ولا فائدة ترجى مما يقدمانه . بل انهما يساهمان بشكل كبير في نشر البلادة والميوعة والسخافة في المجتمع !! الإعلام إن لم تكن له رسالة يساهم بها في بناء مجتمع واعي وراقي فلا علاقة له بالإعلام بل هو مجرد تهريج وضحك على الذقون !
رحم الله الإعلاميين القدامى وسامح الله اشباه الاعلاميين من اصحاب نظرية ” جيب يافمي وكول ” !!!
انا شخصيا لا أهتم ولا اكترث لكليهما في كل برامجها،كلها تفاهات لا تسمن ولا تغني من جوع. أتذكر اعلام زمان بكل أسماءهم نعم الصحافة،لكن اليوم واحسرتاه.هما اصلا غير تاجين لهذا المجال، بينهما حسابات…..خوك في الحرفة عدوك،إلا من رحم ربك.
منين الحمار حاشاكم كينكت على البغل. لا حول و زايدينها بالاعلامي فلان واش يا سيدي ربي فاهمين ما معنى مصطلح إعلامي
Hamdine bjouj al passata o nadir
احسن القول
شكراً لك
الله يرحم وزارة الإعلام اما متل هده الوجوه لن تراها لو طارت معزة .ولكن ليس دنبهم.دنب متل هاته الجراءد التي تطبل و تزمر للتفاهة و الحموضة.هل هدا خبر يستحق النشر يا هبة بريس كفانا من الميوعة.
حتى نشر هذا الخبر يدخل في السخافة و الحموضة
الكل عفن ناشر الخبر، مضمون الخبر و انا ايضا المعلق على الخبر.
لما كتكون المهنة كتخاد بشفافية و صدق و حب كيكون كلما جلست أمام التلفاز و أقلب النجاح بالريموت عند أي قناة تعرض بورترية عن “الرواد” و أجددهم ما بين مطربين أو ممثلين أو نحو ذلك و لم أجد ضمن الرواد عالماً في الطب أو الهندسة أو الفيزياء أو الشريعة !!!!!!!