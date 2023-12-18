تنظيم قطاع الانتقال الطاقي على طاولة المجلس الحكومي

2023-12-18 / 12:39
0
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، فيما يتعلق المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الخارجية الأمريكية : واشنطن تؤكد موقفها الثابت ودعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

وزارة الخارجية الأمريكية : واشنطن تؤكد موقفها الثابت ودعمها…

2023-12-17 / 19:47
Photo of الطالبي العلمي يستقبل بأنتاناناريفو من قبل الرئيس الملغاشي

الطالبي العلمي يستقبل بأنتاناناريفو من قبل الرئيس الملغاشي

2023-12-17 / 10:28
Photo of أخنوش: حكومتنا أكبر حكومة في تاريخ المغرب من حيث الانجازات الاجتماعية

أخنوش: حكومتنا أكبر حكومة في تاريخ المغرب من حيث…

2023-12-16 / 22:12
Photo of الصحراء المغربية.. أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي يشجبون موقف حكومتهم

الصحراء المغربية.. أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي يشجبون موقف حكومتهم

2023-12-16 / 12:18
Photo of الطالبي العلمي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس مدغشقر

الطالبي العلمي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس مدغشقر

2023-12-16 / 11:53
Photo of بوريطة يتباحث هاتفيا مع نظيره البريطاني تطورات الوضع في غزة

بوريطة يتباحث هاتفيا مع نظيره البريطاني تطورات الوضع في…

2023-12-16 / 11:11
Photo of موريتانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على وضع خلية إقليمية للاتحاد لصالح مجموعة دول الساحل

موريتانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على وضع خلية إقليمية للاتحاد…

2023-12-15 / 23:03
Photo of “الاتحاد الإفريقي” يعرب عن قلقه العميق إزاء انتشار النزاعات في إفريقيا

“الاتحاد الإفريقي” يعرب عن قلقه العميق إزاء انتشار النزاعات…

2023-12-15 / 20:09
Photo of نبيل بن عبد الله يسعى إلى إذابة جليد الخلافات بين بنكيران ولشكر

نبيل بن عبد الله يسعى إلى إذابة جليد الخلافات…

2023-12-15 / 19:12
Photo of الملك يهنئ فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسة للكونفدرالية السويسرية

الملك يهنئ فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسة للكونفدرالية السويسرية

2023-12-15 / 17:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق