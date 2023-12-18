علاكوش يُعلن مواصلة الحوار ويدعو إلى قطع الطريق عن تجار الأزمات

2023-12-18 / 12:01
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هبة بريس_ الرباط

أكدت الجامعة الحرة للتعليم الذراع النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأنها توصلت بدعوة من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاستئناف جولات الحوار القطاعي صبيحة يومه الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة، بهدف إعادة اعداد و صياغة مواد النظام الأساسي ضمن مرسوم جديد يعدل المرسوم السابق (والذي ترى فيه الأخيرة، ضرورة مشاركة كل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعرضه بعد ذلك على كل النقابات التعليمية والفئات المعنية للاطلاع قبل المصادقة).

وجددت النقابة المذكورة انخراطها على ضوء محضر 10 دجنبر 2023 والمطالب المعبر عنها من طرف مختلف الفئات التعليمية سواء العالقة أو المستجدة، مشددة على أنها لم ولا تسعى لأي تمييز بين مختلف الأطر والفئات والأسلاك التعليمية.

وقالت الجامعة الحرة للتعليم على صفحتها الرسمية، إنها تترفع عن أي نقاش من هذا القبيل، داعية بعض المتربصين إلى الارتقاء بمستوى التدافع الفكري والمهني حماية للجسد التعليمي المثخن، مؤكدة الصورة النمطية التي يحاول البعض أن يرسمها عن أسرة التعليم، مشددة في ذات الوقت على أن مطالب الأسرة التعليمية أمانة منوطة بها، وهي تعي جيدا قيمة الأمانة كالوعي بالمسؤولية الوطنية التي على الجميع تحملها في هذه المرحلة وقطع الطريق على كل انتعاشة لتجار الأزمات .

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‫6 تعليقات

  2. تستفيد من الريع وتدافع عن مشاكل الأسرة التعليمية.لا ثقة في النقابات المشاركة في الحوار.
    بعتو الماتش مقابل دريهمات الريع

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