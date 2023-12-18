البنزرتي: “المباراة أمام سيمبا معقدة وغياب جبران لن يؤثر”

تحدث فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، في ندوة صحفية، الاثنين 18 دجنبر 2023، عن استعدادات فريقه لخوض مباراته أما مضيفه سيمبا التنزاني، الثلاثاء 19 دجنبر 2023، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قال فوزي البنزرتي، في ندوة صحفية الاثنين 18 دجنبر 2023، إن الوداد الرياضي سيخوض مباراته أمام نظيره سيمبا التنزاني، بهدف الفوز، مثلما الفريق المضيف يتطلع للهدف ذاته، وبالتالي فإن المباراة، حسب المدرب التونسي “معقدة”.

وتابع فوزي البنزرتي: “الوداد فريق كبير يلعب دائما من أجل النتائج الإيجابية. الفوز مهم بالنسبة لنا في هذه المباراة كما هو مهم بالنسبة إلى سيمبا، كل فريق سيعمل على تقديم أفضل ما لديه”.

وبخصوص عودته إلى الوداد الرياضي للإشراف على تدريب الفريق خلفا للمدرب عادل رمزي، قال فوزي البنزرتي: “الوداد ليس فريقا غريبا علي، سبق لي أن أشرفت على تدريبه قبل سنتين، وأعرف تقريبا 90 في المائة من اللاعبين”.

وفي هذ الساق أشار البنزرتي إلى أنه يشرف على تدريب الوداد للمرة الرابعة، وأن الأمر لا يتعلق بالمدة القصيرة التي تقلد فيها، أخيرا، مهمة قيادة الفريق خلفا لعادل رمزي، بل بمدى استيعاب اللاعبين لتعليماته وتطبيقها.

وبخصوص غياب يحيى جبران عن مباراة الغد بسبب تراكم الإنذارات، قال المدرب التونسي: “بالنسبة لي أهم شيء هي المجموعة، لم يسبق لي أن اشتكيت من غياب لاعب أساسي أو اثنين، المجوعة هي الأهم، غياب جبران لا يشكل لنا أي مشكل”.

يذكر أنه لا خيار أمام الوداد الرياضي إلا الفوز في مباراته أمام مضيفه سيمبا التنزاني، من أجل الحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل إلى دور ربع النهائي.

ويحتل الوداد الرياضي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يحتل أسيك ميموزا المركز الأول برصيد 7 نقاط، ثم جوانينغ غالاكسي التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وسيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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